Warenhauskonzern Galeria Kaufhof Karstadt: Vorentscheid noch diese Woche

Doch dann marschierte Russland in der Ukraine ein, weshalb die Energiekosten in die Höhe schossen. Viele Konsumenten müssen nun sparen und die hohe Inflation drückt zusätzlich auf die Kauflust der Deutschen. Und Galeria steht wieder am Abgrund. Firmenchef Müllenbach zeichnete Anfang Oktober in einem Schreiben an die Mitarbeiter ein dramatisches Bild. Das Unternehmen befinde sich „erneut in bedrohlicher Lage“, schrieb er. „Wir werden unseren Weg nur erfolgreich fortsetzen können, wenn es uns gelingt, die Finanzierung von Galeria neu zu strukturieren und dem Unternehmen neues, frisches Kapital zuzuführen.“ Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria bei den zunächst vielversprechenden Sanierungsbemühungen stark zurückgeworfen.