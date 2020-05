Warenhauskonzern: Karstadt Kaufhof könnte weniger Filialen schließen als befürchtet

Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof könnten weniger Filialen geschlossen werden als befürchtet. „Von den insgesamt 172 Warenhäusern könnten am Ende im Idealfall vielleicht fast zwei Drittel weiter machen“, sagte der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus der „Wirtschaftswoche“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Er soll zusammen mit dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz die Kette sanieren.