Warenhauskonzern: Kaufhof-Mutter HBC versilbert Immobilie in Kanada

TorontoDer nordamerikanische Kaufhof-Mutterkonzern HBC macht mit dem Verkauf einer Warenhaus-Immobilie in Kanada Kasse. HBC habe sich mit dem Mit-Eigner RioCan REIT darauf verständigt, sein Traditionshaus im kanadischen Vancouver für rund 675 Millionen kanadische Dollar (rund 440 Millionen Euro) an einen asiatischen Investor zu verkaufen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.