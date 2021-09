Warnstreik: Tarifkonflikt im Einzelhandel – Ikea-Mitarbeiter treten in Ausstand

Im festgefahrenen Tarifkonflikt im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des schwedischen Möbelkonzerns Ikea zum Ausstand aufgerufen. Bundesweit seien am Dienstag Warnstreiks geplant, teilte Verdi mit. Im Zentrum stünden die Ikea-Häuser in Niedersachsen und Bremen. Noch nie sei die Streikbeteiligung so hoch gewesen wie in diesen Tarifrunden, sagte die zuständige Gewerkschaftssekretärin Maren Ulbrich.