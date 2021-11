Warsteiner Ex-Chef verlässt die Brauerei

Auch nach seinem Ausscheiden werde Gieselmann der Brauerei-Gruppe in beratender Funktion zur Seite stehen. Zudem wird er in Beteiligungsunternehmen weiterhin seine Tätigkeiten ausüben. Derzeit ist er als Aufsichtsratsvorsitzender der Trinks GmbH und als Beirat der König Ludwig International GmbH & Co. KG für die Warsteiner Gruppe tätig. „Mit Christian Gieselmann hatte ich einen tollen und hoch geschätzten Menschen und Manager an meiner Seite, auf den ich mich immer verlassen konnte und mit dem wir die schwierige Corona-Zeit überwunden haben. Dafür danken wir ihm alle sehr“, sagt Catharina Cramer.



