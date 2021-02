Wassergeschäft: Nestle stößt nordamerikanische Wassersparte ab

Zuvor hatte Nestle im Juni mitgeteilt, dass der Konzern einen Verkauf von Teilen seiner Wassersparte in Nordamerika prüfe. Das Unternehmen will sein gesamtes Wasserportfolio bis 2025 klimaneutral stellen. Wasser-Anbieter waren angesichts von ökologischen Bedenken wie der Plastikmüll-Diskussion zuletzt in die Kritik geraten.