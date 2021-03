Wasserpreis-Index Eine Flasche Wasser für drei Cent

von Mario Brück 18. März 2021

Das billigste Wasser in Flaschen gibt es in Beirut, das teuerste in Oslo. Bild: imago images Bild:

Wasser in Flaschen ist in Beirut am günstigsten. Das ist ein Ergebnis des Wasserpreis-Index, der die Unterschiede in den Kosten für Leitungs- und Flaschenwasser in mehr als 100 Städten weltweit vergleicht.