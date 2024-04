Watches & Wonders Die Zeiten ändern sich

Am meisten Sorgen machen den Herstellern die Rückgänge in China und Hongkong, wo man sich plötzlich auf dem Niveau des März 2020 wiederfindet, als der Markt aufgrund der Pandemie fast zum Stillstand kam. Vor allem die Nachfrage nach Stahluhren hat nachgelassen, das Preissegment von 500 bis 3000 Franken ist am stärksten unter Druck. Das aktuelle Zinsniveau, Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten – mechanische Uhren sind nach ihrem Höhenflug als alternative Asset-Klasse weniger attraktiv. Längst sind die Zeiten vorbei, in denen so ziemlich alle Modelle der Top-Hersteller auf dem Sekundärmarkt über dem offiziellen Verkaufspreis gehandelt wurden.



Als Passion Investment allerdings waren Zeitmesser aus Genf, Glashütte, Biel, Neuchatel und Co. nie so attraktiv wie heute. Denn die populären Manufakturen werten ihre beliebten Modelle immer weiter auf: Rolex etwa zeigt die Deepsea-Taucheruhr aus Vollgold und Daytona-Chronographen mit Brillant-Lünetten und Perlmutt-Zifferblättern. Tudor verkauft eine vollgoldene Black Bay 58 für 32.000 Euro. Sie wird Nischenmodell bleiben, zeigt aber das Selbstverständnis der Marke, die sich immer weiter nach oben streckt. IWC präsentiert mit dem Eternal Calendar eine Uhr die – theoretisch – auch in 45 Millionen Jahren noch die korrekte Mondphase anzeigt. Bei Parmigiani wiederum hat CEO Guido Terreni die Toric-Linie neu als klassische Anzugsuhr interpretiert, der perfekte Zeitmesser für den Trend zum stillen Luxus (dafür kostet sie allerdings auch ein Vielfaches).