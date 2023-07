Watchmaster-Insolvenz Wer hat 1000 Luxusuhren gestohlen – und wer zahlt den Schaden?

Anfang Mai rückten die Einsatzkräfte an: Spezialeinsatzkommandos der Polizei nahmen sich in Berlin und Baden-Württemberg das Clan-Milieu vor. Allein in der Hauptstadt wurden 19 Objekte durchsucht. Der Verdacht: schwerer Bandendiebstahl. In der Folge wurden zwei Hauptverdächtige im Alter von 25 und 41 Jahren festgenommen.