Watchmaster meldet Insolvenz an Erst Millionenraub, dann Unternehmenspleite

Tatzeit: 19. November, gegen 20 Uhr. Tatort: Eine Tresoranlage in einer ehemaligen Privatbank an der Berliner Fasanenstraße in Charlottenburg. Dort sollen Unbekannte zunächst versucht haben, ein Feuer zu legen. Dann haben sie nach Angaben der Polizei zahlreiche Schließfächer geknackt und geplündert. Die Täter flüchteten mit der Beute – und die hat es offenbar in sich.