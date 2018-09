Wegen Sommerflaute Ceconomy schraubt Gewinnprognose herunter

Ceconomy-Chef Haas versucht, das operative Geschäft und damit den Aktienkurs in Schwung zu bringen. Er setzt auf eine bessere Verschränkung des Online-Geschäfts mit den Filialen, auch das Service-Geschäft will er ankurbeln. Zudem will er die Kosten drücken. Doch das reichte nicht aus, um seine Gewinnziele zu erreichen. Bereits der Start ins Geschäftsjahr mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft hatte Ceconomy Rückschläge gebracht - vor allem ein erbitterter Preiskampf hatte damals den Gewinn verhagelt. Haas hatte versucht, dies aufzuholen. Nun machte Ceconomy das schwächelnde Deutschland-Geschäft im Sommer einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben unsere strategischen Initiativen in Deutschland nicht schnell genug umgesetzt“, räumte Haas zudem ein. „Das bedeutet, dass wir den Fokus noch stärker auf Media Markt und Saturn legen werden“, betonte er: „Das ändert aber nicht unsere strategische Ausrichtung und unsere Mittelfrist-Ziele.“