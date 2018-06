Wegen Trumps Steuerreform: Deutsche Unternehmen investieren mehr in den USA

„Die US-Steuerreform erzielt bei den deutschen Unternehmen offenbar die von Präsident Donald Trump erhoffte Wirkung“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der WirtschaftsWoche. Mit der Senkung des Unternehmensteuersatzes von 35 auf 21 Prozent und Sofortabschreibungen für Investitionen „ist es attraktiver geworden, Produktions- und Vertriebsaktivitäten in den USA anzusiedeln“, so Schweitzer. Hinzu kämen spezielle Steueranreize, um insbesondere Forschung, Entwicklung und Finanzierung in die USA zu verlagern.