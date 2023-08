Wegovy: Novo Nordisk schränkt Zugang zu Abnehmspritze in den USA weiterhin ein

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will angesichts der immensen Nachfrage nach seiner begehrten Abnehmspritze Wegovy den Zugang für neue Patienten in den USA weiter beschränken. „Während die Lieferkapazität für Wegovy schrittweise erweitert wird, wird das Angebot der niedrigeren Dosisstärken in den USA weiterhin begrenzt bleiben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz mit.