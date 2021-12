Weihnachtsfrust der Reiseindustrie „Wir respektieren das Recht, ein Idiot zu sein“

Unter einem Rückgang leidet nicht nur Ryanair. Die Passagierzahlen in Deutschland gehen wegen der schärferen Corona-Reiserestriktionen insgesamt zurück, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV). In der Woche vom 6. bis 12. Dezember ist die Zahl der Fluggäste auf 1,57 Millionen gesunken – von 1,7 Millionen in der Vorwoche, so die gerade veröffentlichte Statistik der Vereinigungen der großen internationalen Airports. Gegenüber dem Vorkrisenzeitraum 2019 entspricht das einem Minus von 61 Prozent. „Die Hoffnungen auf ein stabiles Aufkommensniveau um 2,5 Millionen in der Woche haben sich zerschlagen“, erklärte der Verband.



Ein Blick auf die Details zeigt: Der Rückgang ist bei den einzelnen Kundengruppen sehr unterschiedlich. Am besten läuft der Verkehr in die klassischen Urlaubsziele vor allem rund ums Mittelmeer, besonders im Rahmen von Veranstalterreisen. „Zu Weihnachten und Silvester haben wir meist ausgebuchte Hotels und die zusätzliche Kapazität hat sich gut verkauft“, heißt es beim Veranstalter Tui. Wenn Urlauber einen Flug absagen oder verschieben, dann sind es oft die Verbindungen zurück nach Hause. „Wir haben eher wieder das Phänomen, dass die Leute ad hoc vor Ort verlängern wollen, weil es ihnen in der Sonne besser gefällt als mit den Einschränkungen in Deutschland. Das ist immer eine Herausforderung“, so ein Tui-Sprecher.