Weihnachtsgeschenke Diese 5 Grafiken zeigen, was 2022 unter deutschen Weihnachtsbäumen landet

Und welches Produkt genau landet nun in diesem Jahr am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum? Eine Antwort darauf zu finden ist schwierig – insbesondere dann, wenn es um Geschenke für Erwachsene geht. Das Vergleichsportal Check24 hat sich zwar in diesen Tagen an einer solchen Auswertung versucht und auch Ergebnisse veröffentlicht: In Sachsen waren demnach Fenstersauger besonders beliebt, in Bremen Kamerazubehör und in Brandenburg Laubsauger. Ob die meistnachgefragten Produkte auf dem Vergleichsportal an dieser Stelle tatsächlich Aussagen über beliebte Weihnachtsgeschenke zulassen, ist jedoch fraglich.