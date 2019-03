Weitere Verspätungen im Güterverkehr Deutsche Bahn rutscht immer tiefer in die Krise

Die Probleme der Deutschen Bahn im Güterverkehr wachsen trotz aller Versprechungen einer Besserung weiter. Mehr als jeder vierte Güterzug hatte im vergangenen Jahr eine Verspätung von mehr als 15 Minuten, wie aus Konzernunterlagen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlagen. Die Pünktlichkeitsquote von DB Cargo lag mit 72,7 Prozent noch unter den Werten von 2017. Die Planung hatte eigentlich vorgesehen, dass mehr als drei Viertel aller Züge rechtzeitig ankommen sollten. „Qualität in 2018 geprägt von angespannter Ressourcenlage bei operativen Personalen“, heißt es im Bahn – Jargon mit Blick auf fehlende Mitarbeiter. Obwohl die Pünktlichkeitsvorgabe für dieses Jahr auf 75 Prozent gesenkt wurde, konnte auch die in den ersten Wochen 2019 nicht erreicht werden. Die Bahn äußerte sich zunächst nicht zu den Zahlen.