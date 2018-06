Wella-Mutter : Coty will Nummer eins in der Kosmetikbranche werden

Die Integration der deutschen Haarpflegefirma sei derzeit in vollem Gange. „Wir stecken mitten in einem großen und komplexen Prozess“, sagte Pane. „Beide Unternehmen hatten ungefähr dieselbe Größe und keines von beiden war wirklich darauf vorbereitet, ein anderes Unternehmen derselben Größe aufzunehmen.“ Mit den angekündigten Synergien von 750 Millionen Dollar in drei Jahren liege man im Plan.