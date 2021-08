Weltraumreisen: Branson verkauft mit Virgin Galactic Reisen ins All um 450.000 Dollar

Nach dem Weltraumflug von Unternehmensgründer Richard Branson bietet seine Firma Virgin Galactic Tickets für all jene an, die es im gleichtun wollen. Allerdings wurden die Preise empfindlich angehoben. Die ersten 600 potenziellen Weltraumtouristen hatten schon vor Jahren für rund 250 000 Dollar ihren Platz in Bransons Raumflugzeug reserviert.