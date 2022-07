Weniger Inflation bei Bio Das Öko-Paradox

In der Inflation gerät der Merksatz von teureren Biowaren ins Wanken. Zwar verteuern sich auch Bioprodukte, aber langsamer als die konventionellen Alternativen. Und in einigen Fällen kann es sein, dass die Bio-Variante sogar günstiger ist als konventionelle Produkte – so wie die Butter bei Aldi. Das Paradox: Wegen der Inflation machen sich die Verbraucher Sorgen um ihren Kontostand am Ende des Monats, wollen weniger Geld ausgeben - und sparen auch an Bio-Artikeln.