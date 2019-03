Werbekampagne mit Philipp Lahm geplant: Naturkostmarke Schneekoppe kooperiert mit Aldi

Das geht aus einer Mitteilung von Schneekoppe für Kapitalanleger hervor. Demnach hat die Traditionsmarke eine umfangreiche Lizenzvereinbarung mit Aldi Nord und Aldi Süd geschlossen. Nach Informationen der WirtschaftsWoche läuft die Lizenz über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Vertriebsstart ist noch in diesem Sommer geplant und soll von einer umfangreichen Werbekampagne begleitet werden. Dabei soll auch der Ex-Kapitän des FC Bayern München eine zentrale Rolle spielen, heißt es in Unternehmenskreisen. Lahm hatte Anfang 2018 die Mehrheit an Schneekoppe übernommen.