Während die Prognosen der Agentur-Networks für das laufende Jahr immer noch von einem Plus ausgehen, wird es voraussichtlich mit einem schmerzhaften Minus enden. Einzig davon nicht betroffen ist der Online-Werbemarkt, dem der Online-Vermarkterkreis OVK ein Plus von fast sieben Prozent zutraut: „Die Pandemie hat den Trend zur Digitalisierung verstärkt, das hat auch Einfluss auf den Werbemarkt. Mediennutzung, Handel und Kommunikation haben sich in den vergangenen beiden Jahren stark ins Internet verlagert. Das hohe Niveau des Vorjahres der Online-Display-Werbung wurde im ersten Halbjahr erneut übertroffen“ schreiben die Vermarkter.