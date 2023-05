Werbesprech: Die Ohnmacht des Marketings vor der Transformation

Eine aktuelle Studie unter Unternehmen in mehreren europäischen Ländern zu Investitionen in nachhaltige Marketingstrategien kommt immerhin zum Ergebnis, dass Nachhaltigkeitsthemen die Investitionen wert sind. Dennoch lagen in zwei Drittel aller Unternehmen die Investitionen in Nachhaltigkeit unter 50.000 Euro. In Deutschland sind die meisten Unternehmen bereit, ihre Budgets für nachhaltiges Marketing um fünf Prozent zu erhöhen. Das klingt nicht danach, als würde das Thema auch nur im entferntesten ernst genommen.