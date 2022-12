Im bemerkenswerten Penny-Film thematisiert der Discounter den Riss in der Gesellschaft: „In ‚Der Riss‘ geht es um aktuelle Themen, die für Konflikte zwischen Personengruppen und Generationen sorgen: Klimakrise, Pandemie, russische Propaganda, Fremdenfeindlichkeit, Inflation – die Liste ist lang. Der Film ‚thematisiert die Risse, die sich mehr und mehr durch unsere Gesellschaft ziehen und ermahnt zur Rückkehr zum offenen Dialog‘, heißt es in einer Mitteilung der verantwortlichen Agentur Serviceplan. Die Geschichte des Films spielt in einem gewöhnlichen Häuserblock. Bei jedem thematisierten Konflikt bilden sich in der Szenerie Risse in der Häuserwand, der Aufzug verbeult, Türen sprengen. Bis zum entscheidenden Punkt: ‚Können wir reden?‘, fragt ein Junge seine Nachbarin, die er noch kurz zuvor wutentbrannt angeschrien hat.“ Das geht unter die Haut.