Selten haben Marketingverantwortliche vor so vielen Herausforderungen gestanden wie in diesen Zeiten. Eine Studie von Nielsen im Auftrag von HubSpot und LinkedIn kommt nun zum Ergebnis, dass Marketingchefs in ihren Unternehmen am liebsten alleine entscheiden – und das zu allem Überfluss ohne ausreichende Datenbasis. Wieder einmal manövriert sich ein Großteil der Marketingleute so völlig ohne Not selbst ins Aus.