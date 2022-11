Das Onlinemagazin DWDL hat das Alter der Sender untersucht: „59 Jahre – so hoch war das Durchschnittsalter des TV-Publikums in Deutschland im ersten Halbjahr 2022. Und erreichte damit einen neuen Höchststand. Damit setzte sich ein Trend der letzten Jahre nahtlos fort – denn in den letzten fünf Jahren wurde mit jedem Jahr auch das TV-Publikum ein Jahr älter.“ Solange diese Altersgruppen jedoch für den mit Abstand größten Konsumanteil im Land verantwortlich sind, bräuchten sich die TV-Vermarkter keine Sorgen zu machen. Doch auch sie verlieren inzwischen an Bedeutung im Werbemarkt. TV-Werbung ist „out“.