Die Sinnstiftung kann aber auch gehörig in die Hose gehen. Das erlebte ausgerechnet die P&G-Marke Gillette. Plötzlich war in den sozialen Medien ein „Krieg gegen die Männlichkeit“ im Gange. Der Spiegel schrieb: „Weil Gillette, über Jahrzehnte Lieferant von abgegriffenen Männlichkeitsklischees, mal etwas anderes probiert hatte. Einen Spot, in dem an bestimmten männlichen Verhaltensweisen Kritik geübt wird: Jungs, die prügeln und mobben, Hinterngrabscher, Anmacher, herablassende Wichtigtuer, Poser, Bullys.“ Weite Teile der Zielgruppe fühlten sich dadurch offenbar angegriffen und liefen Sturm.