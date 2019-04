Die Kampagnenwirkung lässt logischerweise nach. Das bestätigen Wissenschaftler aus aller Welt. Der angesehene Marketing-Professor Mark Ritson schreibt in „Eat Your Greens“: „Marketing effectiveness is on the steady decline…“ Ein weiteres Zitat: „Recent analysis… demonstrates a significant decline in advertising effectiveness…“ Die Werbewirkung befindet sich unablässig im Sinkflug.