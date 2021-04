In einer Absatzwirtschaft-Umfrage berichten nur 38 Prozent der Befragten von der konkreten Einführung eines Purpose in ihrem Unternehmen. 67 Prozent berichten dann von einem Anstieg der Gesamtperformance, 64 Prozent von einem Plus an Produktivität, 62 Prozent von erhöhten Neukundengewinnen. Sogar 75 Prozent machen eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit aus. Image und Markenwert steigen ebenfalls an. Purpose und Haltung machen offenbar Sinn.