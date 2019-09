Dem Verbraucher bleibt das bizarre Spiel um wahnwitzige Purposes und bisweilen lächerliche, von Marken nicht einhaltbare Versprechen nicht verborgen. Ein Twitterer schreibt: „Companies before 2016: We sell pants! Companies now: Our global mission is to help consumers and communities thrive. We're focused on goals, solutions, and figuring out what's right, not who's right. We're a team. When we win, we all win together. We’re dedicated to making a dif.“