Entsprechend gefüllt sind die Medien derzeit mit dem großen Thema. In „Absatzwirtschaft“ entdecken wir einen Gastbeitrag über die Prinzipien nachhaltiger Markenführerschaft und den Hinweis: „Nachhaltigkeit ist kein Endzustand, sondern eine Reise, auf der man unterwegs ganz ehrlich von seinen Fort- und Rückschritten erzählen sollte – so, wie es die dänische Hautpflegemarke Nøie tut. Diese leitet ihren Impact Report mit den Worten ein: ‚And while we made a lot of progress in 2021, you can also read about where we have failed and where we need to do better in the future.‘“