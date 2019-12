Unweigerlich kommt einem der Gedanke: Wäre die Welt nur wirklich so, wie sie sich in diesen kitschigen Werbespots darstellt. Da kommt Ikea im UK mit dem ersten Weihnachtsspot seiner Geschichte bodenständiger daher. Im Film erwachen kitschige Deko-Gegenstände zum Leben - und beschweren sich über die Unordnung in der Wohnung. Selbstverständlich hat Ikea eine Lösung parat.



Das Branchenmagazin W&V macht gar einen neuen Trend aus: weniger Gefühlsduselei, dafür schon fast depressive Spots wie den für Aviation Gin oder eher nachdenkliche wie die Botschaft von tegut. Immerhin heben sie sich damit vom Einerlei der Weihnachtsspots wohltuend ab.



Es stellt sich die Frage, ob diese übertrieben pathetischen Werbefilme überhaupt Sinn machen. Horizont schreibt: „In der Weihnachtszeit gehören nicht nur Spekulatius und eine heiße Tasse Tee, sondern auch Taschentücher auf den Fernsehtisch. Schließlich quillen die TV-Spots zwischen Nikolaustag und heiligem Abend vor Emotionen geradezu über, was die Tränendrüsen vieler Zuschauer über Gebühr beansprucht.“ Nach Analyse von Unruly lösen sie tatsächlich intensivere Reaktionen aus und steigern das Kaufinteresse um beachtliche 24 Prozent.