Meedia kommentiert: „Spannend wird es, wenn man sich die Video-Nutzung im Einzelnen anschaut. In der Gesamtbevölkerung dominiert hier noch das Fernsehen gegenüber dem Online-Bewegtbild – mit 165 zu 36 Minuten.“ Bei den 14- bis 29-Jährigen jedoch, „kommt das Fernsehen insgesamt nur noch auf 68 Minuten pro Tag, der Bewegtbildkonsum in Netz aber schon auf 81 Minuten. Erstmals hat das Internet in Sachen Videonutzung also die TV-Inhalte überholt, denn 2018 lag das Fernsehen mit 88 zu 74 Minuten auch in dieser Altersgruppe noch vorn.“



Dieses Phänomen beobachten wir weltweit: Die jungen Zielgruppen wenden sich von Tageszeitungen, Zeitschriften und dem Konsum des linearen Fernsehens ab und nutzen Medieninhalte überwiegend im Internet. Sie beziehen ihre Nachrichten aus Facebook und gucken Filme und Videos bei Netflix und Youtube.