Es scheint, als würden zahlreiche Marketingentscheider – in Deutschland zudem häufiger als in anderen Ländern – Entscheidungen ohne verlässliche Daten treffen. Ohne Vertriebsdaten zu arbeiten, dürfte sich per se verbieten, zumal Marketing die Aufgabe hat, Vertrieb und Sales zu beeinflussen. Doch damit nicht genug: Laut der Studie nutzen weniger als vier von zehn Befragten (38 Prozent) Analytics-Tools, in Deutschland sind es sogar nur 29 Prozent. Erneut sind wir Schlusslicht.