Der übermächtige US-Konkurrent Amazon setzt weiterhin auf die Reichweite, die nur das Massenmedium TV erzeugen kann, und lässt erneut seine niedlichen Päckchen singen, in diesem Jahr mit einem Ohrwurm aus dem „Blues Brothers“-Film. Als Mediastratege ist man gespannt, ob sich Tinder am Ende gegen TV durchsetzen kann.



Doch nicht nur die Händler glänzen zum Fest mit rührenden Filmen. Auch Nutella schickt erstmals einen eigens für Weihnachten produzierten Spot on air. In „Die Liebe macht das Fest“ will die Agentur Havas zeigen, dass es an Weihnachten vor allem um das Zusammensein mit der Familie geht. Für musikalische Untermalung sorgt Stevie Wonder mit „Twinkle Twinkle Little Me“. Taschentücher bereithalten.