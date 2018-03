Werkzeughandel: Würth wächst weiter

KünzelsauMit einem starken Zuwachs im Internet-Geschäft und guten Ergebnissen vor allem in Ost- und Südeuropa im Rücken setzt der Werkzeug-Handelskonzern Würth seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz sei um 7,5 Prozent auf rund 12,7 Milliarden Euro im Jahr 2017 gestiegen, teilte Würth am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen in Künzelsau mit. Der Bereich E-Business allein wuchs den Angaben zufolge um fast 20 Prozent und trug rund 2 Milliarden Euro bei. Auch diesmal wuchs das operative Ergebnis deutlich stärker als der Umsatz: Von 615 Millionen Euro im Vorjahr kletterte es auf voraussichtlich 760 bis 770 Millionen Euro - ein Plus von etwa 25 Prozent.