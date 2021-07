Die Zuckerindustrie hat Jahrzehnte lang erfolgreich das Fett verteufelt. Heute wissen wir: Zu viel Zucker macht uns mindestens so krank. Wir essen auch deshalb so viel Zucker, weil wir darauf konditioniert sind. Hier haben sich Verbraucher, Handel und Verarbeiter in die Zuckerfalle begeben.

Grillsoßen haben mit 18 Prozent mitunter so viel Zucker wie Dessertsoßen. Die als Frühstücksflocken getarnten Smacks von Kellogg´s haben mit 34 Prozent mehr Zucker als die Schwarzwälder Kirschtorte von Coppenrath & Wiese mit 21 Prozent. Aber ein Verbrauchertest bei REWE hat vor einiger Zeit ergeben: Durften die Kunden zwischen drei Schokopudding-Varianten wählen – die handelsübliche mit viel Zucker, eine reduzierte und eine mit ganz wenig Zucker – haben die meisten Tester die mittlere Variante bevorzugt. Kein Wunder auch, dass die Proteinpuddinge so boomen (die in den schwarzen Bechern). Sie sind nicht so süß.