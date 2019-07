Das ist so falsch, wie es falscher nicht sein könnte. Der Onlinehändler verantwortet auch die Zustellung. Der Empfänger ist nicht Kunde des Logistikers. Fertig. Keine Diskussion. Aber ich war so verdattert über so viel Kundenabgewandtheit und Ahnungslosigkeit, dass ich doch diskutierte. Ich war so dumm. Denn es war schrecklich! Aber ich konnte nicht anders. Das Prime kochte in mir hoch! Ich war seit Jahren Stammkunde mit fast immer nur guter Erfahrung mit dem Kundenservice am Telefon!