Ein großer Einkaufsbeschleuniger von Fresh in der Amazon-App ist nämlich besonders hilfreich – und besonders hinterhältig, wie ich jetzt weiß: der Reiter „Letzte Einkäufe“. Dort lässt sich ohne viel Aufhebens schnell in den Warenkorb rüber klicken: Bio-Gurken, Oliven aus der Dose, Kapern, gefrorene Himbeeren, was man halt immer so standardmäßig kauft, ohne genau hinsehen zu müssen.



AHA! Ohne genau hinsehen zu müssen! Guten Morgen! Das ist es nämlich. Nehmen wir als Beispiel mein Lieblingsgetränk. Den Sixpack Jever Fun hatte ich laut Statistik bereits über 40 Mal gekauft. (Ja, ich finde die herbe Note lecker. So!) Seit Monaten und Jahren für 3 Euro 99 plus 40 Cent Pfand. Anfangs sogar für 3 Euro 79, wenn ich nicht irre. 3 Euro 99 also kein Sonderpreis, sondern etablierter Standard. Aber wie ich so meine „Letzte Einkäufe“-Liste rüber ballere, sehe ich rein zufällig:



Jever Fun Pilsener Alkoholfrei MEHRWEG (6 x 0.33 l)

5 Euro 39 €