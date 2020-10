Schnell in Massen alles raus. Was sollen da die Kunden denken? Egal. Selbst die Amazon-Eigenmarken-Schmuckstücke, die Echo-Lautsprecher, werden in diversen Varianten mit bis zu Zweidritteln des Kaufpreises als Rabatt rausgehauen. Echo Dot (3. Generation) 67 Prozent billiger. Echo Show 5 und Echo Show 8 sind auch Kassenknüller. Aber das sind doch die veralteten Modelle?! Ja! Oder? Man blickt nicht mehr durch. Echos als Restposten. Was müsste passieren, damit Apple einmal so wild seine alten Telefone verkloppt?