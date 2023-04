Beim Besuch einer Apotheke in Bielefeld fragte ein Freund jüngst nach einem Heimtest auf die für den Magen schädlichen Helicobacter pilori. „Muss ich bestellen“, sagte die Apothekerin. Am nächsten Tag war der sehr teure Test da. Auf der Packung stand: nur anzuwenden in Laboren. Das hat er aber erst zu Hause gemerkt. Auf den enttäuschten Hinweis meines Freundes bekam er zurück in der Apotheke die Antwort: „Tut mir leid. Aber ich kann ja nicht alles wissen.“



Stimmt. Eine Apothekerin kann nicht alles wissen. Aber künftig könnten die Kunden eine KI fragen. Die wüsste sofort, was auf der Packung und auf dem Beipackzettel steht. Geschätzt 99 Prozent der Beratungen in Apotheken könnte eine künstliche Instanz mit freundlichem Lächeln im eigenen zu Hause der Kundinnen und Kunden bald besser erledigen als jemand, der völlig nachvollziehbar nicht alles wissen kann. Kunden brauchen Beratung durch Menschen? Unterschätzen wir nicht die nächste Generation der Seniorinnen und Senioren. Die haben ihr halbes Berufsleben mit dem Internet gearbeitet. Und Arzt und Ärztin sind ja auch noch da. Mit einer gut gemachten elektronischen Patientenakte auf Wunsch der Patienten können die Mediziner bestens etwa auf Wechselwirkungen hinweisen. Wird kommen. Bremsen zwecklos.