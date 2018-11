Nun, dieses Jahr gibt es gar keinen fünften Montag im November. Nein, in Wirklichkeit ist der Cyber Monday der Montag nach dem Black Friday. Und ebenso ein Rabattschlachttag. Und Amazon konnte immer noch nicht genug kriegen und erschuf direkt eine ganze Cyber-Monday-Woche. Die läuft aktuell bereits. Und noch mehr: Im Rahmen der Ankündigung dieser Woche gibt es viele Tage vorab auch schon Schnäppchen, so dass es sich so anfühlt, als ob irgendwie der ganze November ein Amazon-Schnäppchen-Monat ist. Jetzt heißt es wieder: „Täglich neue Angebote bis zu 50% reduziert.“ Und das ist noch untertrieben.



Supergünstig den Keller auffüllen



Und das löst bei vielen von uns einen spektakulären Effekt aus. Denn normalerweise bestimmen ja in der Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage den Preis. Am Black Friday und in der Cyber-Monday-Woche aber bestimmen Angebot und Preis die Nachfrage. Oder anders gesagt: Wir kaufen den unnützesten Plunder, weil er offenbar so saugünstig ist. Shoppen für den Keller. Mit dem guten Gefühl, richtig Kohle zu sparen. Und umgekehrt mit der aufbrodelnden Panik im Brustkorb, wegen einer dummen Unaufmerksamkeit ein fantastisches Knallerangebot zu verpassen und dann zwei Wochen später in verabscheuungswürdiger Naivität das Tausendfache dafür hinzublättern. Dabei braucht man das Zeug weder heute noch morgen. Es geht schlicht um den Triumph, abgesahnt zu haben. Man nennt es Kaufrausch.