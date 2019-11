1. Impfungen auch gegen andere Krankheiten. Ein elektronischer Impfpass könnte in der Apotheke ausgelesen werden. Empfohlene Standard-Impfungen könnten eben mal aufgefrischt werden. Piks, Tempo-Päckchen, auf Wiedersehen.



2. Allergietests: Da werden allergene Flüssigkeiten auf die Haut des Unterarms aufgetragen und dann die Haut darunter leicht aufgekratzt. Danach werden die Quaddeln in ihrer Größe beurteilt. Meiner dreijährigen Nichte würde ich das nicht zutrauen, wegen des Durcheinanders mit den ganzen Flüssigkeiten. Meiner achtjährigen Nichte aber schon. Und für den unwahrscheinlichen Fall eines allergischen Schocks wäre die Apotheke für Gegenmittelchen ja an der Quelle.



3. Sehtests für den Führerschein. Ich habe jüngst einen beim Arzt für den Bootsführerschein gemacht. Rot-Grün-Blindheit mit einem Büchlein, Sehschärfe mit einem Poster an der Wand. Solange alles okay ist, erkennt das auch ein Apotheker. Sollte es Bedenken geben: ab zum Augenarzt für Genaueres.