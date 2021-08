Ich kenne in Berlin eine Edeka-Filiale, da geht man am besten immer zu zweit rein. Der eine geht direkt durch und stellt sich an der Kasse an, während der andere die Produkte zusammenträgt. So spart man gut zehn Minuten (und damit in Corona-Zeiten sicherlich einige Aerosole). In einer großen Rewe-Filiale in Bielefeld ist es vormittags so gegen 11.30 Uhr naturgemäß recht leer. Was die Marktleitung dazu verführt hat, regelmäßig nur eine einzige Kasse zu besetzen. Es gelingt also auch in Leerlaufzeiten recht zuverlässig, die Kunden auf den letzten Metern mit Warterei ganz traurig zu machen.