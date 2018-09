Rossmanns Filialen waren zwar nie so lieblos zugerammelt wie bei Schlecker, aber eben auch nie so weiträumig wie dm, so pointiert beleuchtet wie dm, mit niedrigen Regalen wie bei dm. Rossmanns alte Filialen sind bis heute irgendwie nicht stilsicher. Dm ist seit langem die Wohlfühloase in Einkaufszentren und Fußgängerzonen.