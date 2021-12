Das Konzept ist so verlockend, dass selbst die Drogeriekette dm still und heimlich schwach geworden ist. Früher hieß es noch in Abgrenzung zu Rossmann: Bei dm herrsche das Prinzip der dauerhaft niedrigen Preise, mit dem man ohne Schnäppchenstress immer gut wegkomme, während etwa Rossmann mit grellen Aktionen zu verführen versucht hatte.



Heute gibt es auch von dm eine App mit Coupons. Die Masche ist praktisch überall gleich: Aktiviere die Coupons manuell in der App, um sie dann an der Kasse über den QR-Code der Kundenkarten-App einzulösen. So machen es etwa Lidl, Rewe, dm und Rossmann.



Einfacher aus Kundensicht wäre es freilich, alle Rabatte wären immer automatisch aktiviert. Aber wir sollen ja stöbern, Rabatte checken und Glückshormone ausstoßen, wenn wir sehen: „Nein! Geil! Stefan, hier: Ich brauche Badesalz aus dem Toten Meer, und was gibt es zurzeit zu 1000 Gramm zum Preis von 500?“