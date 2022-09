Feuerwerk, Champagnerparty, Kreuzfahrt - all das passt für viele so gar nicht mehr in die Zeit. Ich stelle fest: Selbst viele von denen, die es sich noch leisten können, kommen sich heute blöde vor, großspurig auf die Kacke zu hauen. Wer etwas springen lassen will, muss es besser begründen können als nur mit Spaß. Wer ins Sternerestaurant geht, sollte schon die Gastronomie retten wollen, ein neues iPhone geht nur, wenn das alte nachweislich vom LKW überrollt worden ist. Überspitzt formuliert.



Lesen Sie auch: Drohen der Mittelschicht jetzt wirklich Pleite und Altersarmut?



Aber ganz im Ernst: Wer über die App „Too good to go“ in einer Bäckerei um die Ecke für 3 Euro massenhaft Brezeln, Sandwiches und Donuts rettet, der gilt heute nach meiner Wahrnehmung nicht mehr als unverbesserlicher Sparfuchs, sondern als Speerspitze der Nachhaltigkeitsbewegung. Die Massen an Lebensmitteln, die jeden Tag in der wohlhabenden Welt weggeworfen werden, sind eine echte Schande. Essen zu retten ist einfach edel, erst recht wenn man die Rabatte von gut und gerne 60 bis 80 Prozent (noch) nicht nötig hat.