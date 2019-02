Fallstrick 5: Die Lieferung ist nicht für einen bestimmt



Die Krönung. Ich erwartete eine Lieferung an die Packstation, öffnete das Fach am Kölner Hauptbahnhof. Das Paket war an eine mir fremde Person adressiert. Ein Autoersatzteil. Ich habe kein Auto. Ich rief DHL an. Ergebnis: Ich hatte die Sendung mit Öffnen des Fachs angenommen. Selber schuld. Hä? Ich sagte: „Ich möchte die Sendung wieder in die Packstation legen.“ Das gehe nicht. Ich versuchte, das Paket eigenmächtig in das noch offen stehende Fach zurückzulegen. Die Tür hatte aber wegen des Telefonats zu lange offengestanden und ließ sich nicht mehr verriegeln. Verdammt. Mit Puls 180 (Zug fuhr gleich) stürmte ich eine Etage weiter oben in einen Laden, der auch DHL-Dienstleistungen anbot. Dort hetzte ich an der Warteschlange vorbei nach vorne und pfefferte das Paket auf den Tresen. „Falsch zugestellt“, schnaufte ich angestrengt lächelnd und machte mich aus dem Staub, bis jemand auch nur ahnen konnte: DHL musste hier gerade den DHL-Murks selber ausbaden. Die Armen. Aber ich fand mich ärmer dran.