Fehlt bei einer Fresh-Lieferung etwa ein Artikel (Beispiel: Vanilleeis), bekommt der Kunde ohne Diskussion einen 5-Euro-Gutschein und obendrein Ersatzlieferungen (Beispiel: Stracciatella) meist geschenkt. Und wochenlanges Warten ist dort einfach niemals Thema.



Aber einen Hoffnungsschimmer gibt es für die deutschen Supermarkt-Bürohengste: Amazon Metropolen-Schnelllieferservice Prime Now hat sich vergaloppiert. Die Zustellung innerhalb von sechzig Minuten ist seit einiger Zeit nicht mehr buchbar, obwohl der Blitzservice sogar noch im Hilfebereich aufgezählt und erläutert wird.



Nach Auskunft der auskunftsfreudigen Hotline hat Amazon dieses Angebot still und heimlich vorübergehend eingestellt – um den Service erst einmal in Ruhe zu optimieren. Denn die sechzig Minuten wurden nach Auskunft der Hotline vom Lieferanten zu häufig gerissen; und man wolle nicht versprechen, was man nicht halten kann. Jetzt also erstmal ein Zwei-Stunden-Fenster.