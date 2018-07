Weltweit gibt es keine gute Standventilatorentradition. So können Sie etwa im tropischen Bangkok ins teuerste Luxushotel ziehen - mit goldenen Wasserhähnen und allem. Wundern Sie sich nicht, wenn am Abendbüffet auf der Außenterrasse am Fluss ein popliger Plastikventilator neben Ihnen steht und brummt, womöglich auch noch mit Putzlappenfetzen vorne am Gitter, die im Luftzug flattern. Ventilatoren gelten offenbar nicht als Einrichtungsgegenstand, sondern als notwenige technische Ausstattung wie Feuerlöscher und Verbandskasten.



In Deutschland könnte man sagen: Ja, gut, für die zwei, drei Wochen im Jahr ist das Design doch egal. Andererseits: Wie viel Mühe machen wir uns mit dem Weihnachtsbaumschmuck für zwei, drei Wochen im Jahr?