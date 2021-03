Wenn ich in den Keller gehe, um von dort die Gartenmöbel-Auflagen hochzuholen, dann brauche ich hin und zurück rund zehn Minuten. Und in derselben Zeit will es der Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas schaffen, eine Lebensmittel-Bestellung anzunehmen, das Geraffel aus dem Lager zusammenzutragen, in Tüten zu packen und einem Boten oder einer Botin zu übergeben, die oder der dann mit schwarzem Fahrrad, schwarzer Jacke, schwarzem Helm und vor allem mit schwarzem Riesenrucksack losradelt, oder besser gesagt – losrast (anders kann es nicht klappen), um an der Lieferadresse das Rad abzustellen, den richtigen Knopf am Klingelbrett zu suchen und ihn zu drücken. Plingplong! Zack! Die Zeit ist gestoppt. Seit Auslösen der Bestellung in der App waren vergangen: exakt 9 Minuten und 7 Sekunden. Unfassbar! Unfassbar, dass das mitten in Berlin möglich ist. Unfassbar, dass das ein Geschäftsmodell ist.